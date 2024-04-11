تشكيل الزمالك - سامسون أساسي ضد الاتحاد.. والسعيد وحمدي وناصر في الوسط

يقود سامسون أكينيولا هجوم الزمالك في مواجهة الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة 8 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في تمام السابعة مساءً على استاد القاهرة.

وتعد تلك المرة الثانية التي يبدأ فيها البنيني أساسيا بقميص الزمالك منذ انضمامه الموسم الماضي.

ويتواجد عبد الله السعيد وأحمد حمدي وناصر ماهر في الوسط.

وجاء تشكيل الأبيض:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر

خط الوسط : نبيل عماد– أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينيولا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر عبد العزيز ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وسيد عبد الله وسيف الجزيري وناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 15 مباراة.