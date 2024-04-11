تشكيل الأهلي - عمر كمال ظهير أيمن لأول مرة.. وكهربا يقود الهجوم ضد زد

الخميس، 11 أبريل 2024 - 18:04

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - عمر كمال

يبدأ كريم الدبيس في مركز الظهير الأيسر لـ الأهلي خلال مواجهة زد في لقاء مؤجل من الجولة 8 من الدوري المصري.

ويقود محمود عبد المنعم "كهربا" الهجوم ويجاوره طاهر محمد طاهر ورضا سليم.

فيما يبدأ عمرو السولية في الوسط عوضا عن محمد مجدي "أفشة".

ولأول مرة يبدأ عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي كظهير أيمن حيث لعب من قبل كقلب دفاع وظهير أيسر.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم الدبيس – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – عمر كمال عبد الواحد

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – عمرو السولية

الهجوم: طاهر محمد طاهر – محمود عبد المنعم "كهربا" – رضا سليم

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.

فيما يحتل زد المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.

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