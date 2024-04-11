الرحلة حول أوروبا مستمرة.. أمير عادل ينضم لـ زينيس الكازاخي

الخميس، 11 أبريل 2024 - 17:27

كتب : FilGoal

أمير عادل

أعلن نادي زينيس الكازاخي ضم المصري أمير عادل قادما في صفقة انتقال حر.

وأصبح نادي زينيس الفريق رقم 11 الذي يرتدي أمير عادل والذي يُعرف أيضا باسم "ألكسندر ياكوبسن" قميصه.

النادي سبق التتويج بلقب الدوري المحلي 3 مرات آخرها في 2006 وكذلك كأس كازاخستان في 3 مناسبات.

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وشارك الفريق أوروبيا من قبل في 3 مناسبات لكن مشواره توقف عند الأدوار التمهيدية الأولى.

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وتأتي تلك التجربة الجديدة للدولي المصري بعدما توج الموسم الماضي بلقب الدوري الجورجي مع فريق دينامو باتومي.

وخاض بقميص باتومي 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وسبق للاعب المصري – الدنماركي الانضمام للزمالك، قبل أن يتراجع الأبيض عن إتمام التعاقد، والتحق بصفوف وادي دجلة.

صاحب الـ 30 عاما شارك مع وادي دجلة في 15 مباراة. سجل فيهم هدفا واحدا.

ثم مع سموحة شارك في 8 مباريات كبديل خاض خلالها 194 دقيقة.

ويعد أمير عادل لاعبا دوليا، إذ سبق وشارك في مباراة ودية عام 2017 مع منتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر.

كما حصد لقب كأس الأمم الإفريقية للشباب 2013 تحت قيادة ربيع ياسين، بعدما تدرج في الفئات السنية لمنتخب الدنمارك.

وإجمالا سجل 24 هدفا في 212 مباراة في رحلة طويلة عبر هولندا والدنمارك والسويد والنرويج ومصر وجورجيا.

أمير عادل كازاخستان ألكسندر جاكبسون زينيس
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