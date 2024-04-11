تطبيق التسلل شبه الآلي في الدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تطبيق آلية التسلل شبه الآلي بمسابقة الدوري بداية من الموسم المقبل.

وكشفت الرابطة عن موافقة جميع أندية الدوري الإنجليزي على تطبيق التجربة في الموسم المقبل.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي: "في اجتماع المساهمين في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم ، وافقت الأندية بالإجماع على إدخال تقنية التسلل شبه الآلي".

وأضافت "سيتم استخدام النظام الجديد لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل ، ومن المتوقع أن تكون التكنولوجيا جاهزة للتقديم بعد إحدى فترات التوقف الدولية في الخريف".

وأتمت الرابطة في بيانها "ستوفر هذه التقنية وضعا أسرع ومتسقا لخط التسلل الافتراضي ، بناء على تتبع المشغل البصري ، وستنتج رسومات بث عالية الجودة لضمان تجربة بث محسنة داخل الملعب والبث للمشجعين".

بييرلويجي كولينا رئيس التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحدث في وقت سابق عن تقنية التسلل شبه الآلي.

وقال كولينا في تصريحاته للموقع الرسمي لـ فيفا: "التكنولوجيا مهمة ومفيدة جدا في كل من التحضير قبل المباراة وعملية صنع القرار أثناء المباريات".

وأوضح "في حالة التسلل سيتم اتخاذ القرار بعد تحليل ليس فقط مركز اللاعبين، إذ سيتم رسم خط وتقييم التدخل في اللعب أو مع الخصم يظل في يد الحكم".

ويعتبر كولينا تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي تعود بالفائدة على حكام المباراة في ظل سعى فيفا لتسخير التكنولوجيا في كرة القدم لتلبية احتياجات اللعبة الحديثة.