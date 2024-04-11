تشكيل المصري - باهر المحمدي أساسي أمام فيوتشر.. وحسين فيصل بديل

يبدأ باهر المحمدي دفاع المصري أمام مودرن فيوتشر في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بمسابقة الدوري.

ويجلس حسين فيصل وسمير فكري على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عيد - عمرو سعداوي - باهر المحمدي - حسين السيد.

الوسط: محمود حمادة - معتز الزدام

وسط الهجوم: محمد الشامي - غيلاس جناوي - ميدو جابر

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

دكة البدلاء: محمد شحاتة - عمرو موسى - حسن علي - إسلام عطية - سمير فكري - محمد دبش - حسين فيصل - محمد طارق - أمادو باه.

ويتواجد المصري في المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 15 مباراة خاضهم الفريق.

بينما مودرن فيوتشر في المركز الثاني عشر بـ 17 نقطة من 13 مباراة خاضهم الفريق.