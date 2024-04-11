تشكيل المصري - باهر المحمدي أساسي أمام فيوتشر.. وحسين فيصل بديل
الخميس، 11 أبريل 2024 - 15:22
كتب : FilGoal
يبدأ باهر المحمدي دفاع المصري أمام مودرن فيوتشر في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بمسابقة الدوري.
ويجلس حسين فيصل وسمير فكري على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل المصري كالآتي:
حراسة المرمى: محمود جاد
الدفاع: أحمد عيد - عمرو سعداوي - باهر المحمدي - حسين السيد.
الوسط: محمود حمادة - معتز الزدام
وسط الهجوم: محمد الشامي - غيلاس جناوي - ميدو جابر
الهجوم: فخر الدين بن يوسف
دكة البدلاء: محمد شحاتة - عمرو موسى - حسن علي - إسلام عطية - سمير فكري - محمد دبش - حسين فيصل - محمد طارق - أمادو باه.
ويتواجد المصري في المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 15 مباراة خاضهم الفريق.
بينما مودرن فيوتشر في المركز الثاني عشر بـ 17 نقطة من 13 مباراة خاضهم الفريق.
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