تشكيل مودرن فيوتشر - أحمد عاطف يقود الهجوم أمام المصري.. وعمرو السيسي أساسي

الخميس، 11 أبريل 2024 - 15:19

كتب : هاني العوضي

الزمالك - فيوتشر - أحمد عاطف

يقود أحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة المصري البورسعيدي.

ويلعب مودرن فيوتشر أمام المصري على استاد برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من الدوري.

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر تشكيل الفريق لمواجهة المصري كالتالي:

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حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان - خالد رضا - محمود رزق - جوناثان نجويم

خط الوسط: محمد محمود - عمرو السيسي - حساني أموراني - علي زعزع - إيبا

الهجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى - علي الفيل - غنام محمد - طارق طه - محمد صادق - هشام عادل - علي ياسر - محمد زعلوك -كجالي درامي.

المصري مودرن فيوتشر
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