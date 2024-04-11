بيدري: أتمنى بقاء تشافي..ولم أتخيل العودة بهذه الطريقة

الخميس، 11 أبريل 2024 - 14:11

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة

يتمنى بيدري لاعب وسط برشلونة بقاء تشافي هيرنانديز مدرب الفريق في منصبه لأطول فترة ممكنة.

وأعلن المدير الفني الإسباني من قبل رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وقال بيدري في تصريحات للصحفيين: "أتمنى أن يعيد تشافي التفكير في قراره مرة أخرى، وأن يبقى لفترة طويلة. برشلونة هو أفضل ناد في العالم. نحن الآن نعود إلى ما كنا عليه من قبل وسنحاول الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى".

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وأضاف "لم أكن أتخيل العودة بهذه الطريقة في هذه المباراة، لقد تعرضت لإصابات عديدة في نفس المنطقة. التمريرة الحاسمة كانت بتلك الساق التي أُصبت فيها".

وأتم "مباراة العودة ستكون 90 دقيقة حتى الموت. علينا الحفاظ على ما قدمناه في مباراة الذهاب والعمل على تكرار الانتصار".

وحقق برشلونة فوزا مثيرا على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل ثلاثية برشلونة: رافينيا (2) وأندريس كريستنسين، فيما سجل لباريس سان جيرمان كل من: عثمان ديمبيلي ورافينيا.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل لحسم المتأهل لنصف النهائي في مدينة برشلونة

برشلونة باريس سان جيرمان
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