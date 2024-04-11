كرة يد - فريق كونغولي بديلا لـ سبورتنج.. الكشف عن مواعيد السوبر الإفريقي
الخميس، 11 أبريل 2024 - 12:44
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد مواعيد منافستي نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي للرجال والسيدات.
وشهد جدول المباريات إعلان مشاركة فريق بي إم سي من الكونغو برازفيل بدلا من سبورتنج المصري.
واعتذر فريق سبورتنج عن عدم المشاركة في كأس السوبر الإفريقي.
وتستضيف دولة الجزائر منافسات السوبر الإفريقي يومي 15 و16 أبريل الجاري.
وجاء موعد منافسات السوبر كالآتي:
الرجال
نصف النهائي (15 أبريل)
الزمالك × جي إس كيه الكونغولي (2:30 عصرا)
الأهلي × بي إم سي الكونغولي (7:30 مساء)
النهائي (16 أبريل) 7:30 مساء
السيدات
نصف النهائي (15 أبريل)
بريميرو دي أجوستو الأنجولي × دي جي إس بي الكونغولي (12 ظهرا)
الأهلي × بترو أتليتكو الأنجولي (5 مساء)
النهائي (16 أبريل) 5 مساء
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