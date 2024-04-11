نهائي السوبر السعودي - شكوك حول مشاركة البليهي أمام اتحاد جدة
الخميس، 11 أبريل 2024 - 12:44
كتب : FilGoal
تحوم الشكوك حول جاهزية علي البليهي مدافع الهلال لخوض مواجهة فريق المرتقبة أمام اتحاد جدة.
ويلعب الهلال أمام الاتحاد مساء اليوم الخميس ضمن نهائي كأس السوبر السعودي المقام بالإمارات.
ويعاني البلهي من إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة الهلال أمام النصر بنصف نهائي المسابقة.
وينتظر جورج جيسوس مدرب الهلال الموقف النهائي للبليهي قبل حسم تشكيل الفريق للمبارا المرتقبة.
وكان البليهي قد تسبب في طرد البرتغالي كريستيانو رونالد قائد النصر خلال مواجهة الفريقين.
وفاز الاتحاد على الوحدة بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي.
فيما فاز الهلال على غريمه النصر بالنتيجة ذاتها في مباراة شهدت طرد رونالدو.
يذكر أن اتحاد يحمل لقب النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي.
نرشح لكم
اختبار طبي يحسم موقف كيسيه من كلاسيكو السعودية مواعيد مباريات الخميس 11 أبريل 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري ونهائي السوبر السعودي حمد الله: مستعدون لمواجهة الهلال.. وأبحث عن السوبر الرابع نهائي السوبر السعودي - جاياردو: الفروق بيننا وبين الهلال بسيطة مالكوم: الجميع يسعى لإيقافنا.. وبطولة السوبر مهمة لنا نهائي السوبر السعودي - جيسوس: هذه نقطة قوة اتحاد جدة.. وجاياردو لن يفاجئني نهائي السوبر السعودي - فيليبي جاهز لمجاورة حجازي أمام الهلال اتحاد جدة يطلب الاستعانة بخماسي الأولمبي السعودي في نهائي السوبر