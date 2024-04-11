بيلد: بايرن يدرس التخلي عن مزراوي.. ويوفنتوس أبرز المهتمين

الخميس، 11 أبريل 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

نصير مزراوي

يدرس بايرن ميونيخ الألماني التخلي عن خدمات المغربي نصير مزراوي مدافع الفريق بالصيف المقبل.

ويلعب مزراوي في صفوف بايرن منذ صيف 2022 قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن يدرس التخلي عن نصير مزراوي في الصيف المقبل.

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وأوضحت الصحيفة أن مزراوي يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية، ويعد يوفنتوس أبرز المهتمين بضمه.

وأشارت إلى أن جوسيب ستانيشيتش سيعود عقب انتهاء إعارته إلى ليفركوزن وسيحل محل اللاعب المغربي.

مزراوي شارك مع العملاق البافاري في 23 مباراة خلال منافسات الموسم الحالي وصنع 4 أهداف.

الظهير الأيمن صاحب الـ 26 عاما خاض بشكل عام 48 مباراة بقميص بايرن ميونيخ وسجل هدفا وصنع 8 آخرين.

بايرن ميونيخ نصير مزراوي
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