كرة سلة - الملحق الأول.. مشاركة رجال وسيدات مصر 3×3 بتصفيات هونج كونج

الخميس، 11 أبريل 2024 - 11:51

كتب : محمد سمير

كرة سلة 3×3

تنطلق منافسات الملحق العالمي للعبة 3×3 لرجال وسيدات كرة السلة بالتصفيات المقامة في هونج كونج.

وتستضيف هونج كونج الملحق الأول خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل الجاري بمشاركة 8 منتخبات للرجال ومثلهم للسيدات.

ويتأهل بطل كل منافسة مباشرة إلى أولمبياد باريس المقرر انطلاقها مع نهاية يوليو المقبل.

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ويشارك منتخب مصر 3×3 للرجال والسيدات في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس.

ويمثل منتخب السيدات كل من نادين سلعاوي وهاجر عامر وميرال أشرف ورنيم الجداوي تحت قيادة محمد حورس المدير الفني.

بينما منتخب الرجال يمثله كل من رامي إبراهيم ويوسف رفعت وأحمد ياسر عبد الوهاب وإبراهيم هشام تحت قيادة محمد سمير المدير الفني.

الرجال

تستضيف هونج كونج التصفية الأولى خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل بمشاركة 8 منتخبات ليتأهل بطل التصفيات إلى الأولمبياد مباشرة.

وتشارك منتخبات: (مصر - هونج كونج - هولندا - منغوليا - لاتفيا - النمسا - سويسرا - نيوزلاندا).

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات لاتفيا ومنغوليا ونيوزلاندا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي المقام بالنظام الإقصائي حتى تحديد بطل التصفيات الذي يحسم بطاقة أولمبياد باريس.

ويشارك منتخب مصر لرجال 3×3 في ملحق التصفيات الثلاثة.

السيدات

تستضيف هونج كونج التصفية الأولى خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل بمشاركة 8 منتخبات ليتأهل بطل التصفيات إلى الأولمبياد مباشرة.

وتشارك منتخبات: (مصر - هونج كونج - المجر - أذربيجان - بولندا - منغوليا - تشيلي).

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المجر وهونج كونج وبولندا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي المقام بالنظام الإقصائي حتى تحديد بطل التصفيات الذي يحسم بطاقة أولمبياد باريس.

وحسمت ثلاثة منتخبات تأهلها بشكل رسمي إلى أولمبياد باريس بمنافسات الرجال من 8 منتخبات ستشارك في البطولة.

وتأهلت منتخبات صربيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين بشكل رسمي بناء على التصنيف العالمي، بينما تتنافس المنتخبات على الخمسة مقاعد المتبقية بالمشاركة في ثلاث تصفيات مختلفة.

أما على مستوى السيدات فحسمت ثلاثة منتخبات تأهلها بشكل رسمي إلى أولمبياد باريس من 8 منتخبات ستشارك في البطولة.

وتأهلت منتخبات فرنسا والصين والولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي، بينما تتنافس المنتخبات على الخمسة مقاعد المتبقية بالمشاركة في ثلاث تصفيات مختلفة.

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