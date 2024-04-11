كرة يد - بنظام لأول مرة.. تحديد موعد نهائي الدوري بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد سلسلة مباريات نهائي دوري المحترفين بين الأهلي والزمالك.

وصعد فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري كرة اليد بعد تصدر الأهلي المرحلة قبل الختامية، واحتلال الزمالك المركز الثاني.

ويقام نهائي دوري كرة اليد لأول مرة بنظام جديد وهو best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

وتقام المباراة الأولى من نهائي الدوري بين الأهلي والزمالك يوم 17 مايو المقبل.

بينما المباراة الثانية ستكون يوم 21 من شهر مايو.

وفي حال فاز كل فريق بمباراة سيتم اللجوء لمواجهة فاصلة يوم 24 مايو.

ويلعب فريقا سبورتنج والبنك الأهلي لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد حصد لقب الدوري المصري الموسم الماضي.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض منافساتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس في الجزائر خلال الفترة من 15 إلى 27 أبريل الجاري.

وحصد الأهلي لقب النسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي، بينما توج الزمالك بكأس الكؤوس.