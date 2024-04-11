اختبار طبي يحسم موقف كيسيه من كلاسيكو السعودية

يخضع الإيفواري فرانك كيسيه لاعب أهلي جدة لاختبارات طبية لتحديد موقفه من المشاركة في مواجهة فريقه المرتقبة أمام الهلال.

ويلعب الهلال أمام أهلي جدة يوم الجمعة 19 أبريل الجاري ضمن الجولة 28 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن كيسيه سيجري اختبارات طبية الأسبوع المقبل لتحديد إمكانية مشاركته في الكلاسيكو.

واوضحت التقارير أن كيسيه يعاني من تمزق عضلي غاب على إثره عن مواجهة الفريق أمام الوحدة بالجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويخوض كيسيه موسمه الأول مع أهلي جدة قادما من برشلونة في الصيف الماضي مقابل نحو 15 مليون يورو.

ولعب كيسيه 24 مباراة مع أهلي جدة وأحرز 7 أهداف وصنع 3 آخرين في جميع المسابقات.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة.

فيما ينفرد الهلال بصدارة ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة قبل 7 جولات من النهاية.

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