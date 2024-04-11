هيرنانديز: سنتأهل لنصف النهائي على حساب برشلونة

يثق لوكاس هيرنانديز مدافع باريس سان جيرمان في قدرة فريقه على التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة من برشلونة.

وخسر باريس سان جيرمان على ملعبه بنتيجة 3-2 ضد برشلونة في ذهاب ربع نهائي المسابقة الأوروبية.

وقال مدافع باريس سان جيرمان في تصريحات للصحفيين: "سنفعل كل شيء من أجل تعويض الخسارة أمام برشلونة. أنا واثق بفوزنا بالإياب والعبور لنصف النهائي".

وأضاف "المباراة كانت مثيرة للغاية كما كان متوقعا. استقبلنا هدفا ثم نجحنا في استعادة التوازن وتقدمنا في النتيجة، لكننا لم نستطع تسجيل الهدف الثالث وقلب لاعبو برشلونة النتيجة لصالحهم".

وأتم "فرصنا في التأهل ليست ضعيفة وسنذهب إلى برشلونة من أجل تعويض الخسارة والتأهل لنصف النهائي".

سجل ثلاثية برشلونة: رافينيا (2) وأندريس كريستنسين، فيما سجل لباريس سان جيرمان كل من: عثمان ديمبيلي ورافينيا.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل لحسم المتأهل لنصف النهائي في مدينة برشلونة.

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