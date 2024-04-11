بمشاركة ميسي وطرد ألبا.. إنتر ميامي يودع أبطال الكونكاكاف بتكرار الهزيمة من مونتيري

ودع إنتر ميامي الأمريكي منافسات كأس أبطال الكونكاكاف بعد تكرار الهزيمة أمام مونتيري المكسيكي.

وخسر إنتر ميامي خارج ملعبه أمام مونتيري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بمشاركة ليونيل ميسي.

وكان ليونيل ميسي قد غاب عن قيادة إنتر ميامي في مباراة الذهاب بسبب عدم شفاه التام من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وتغلب مونتيري خارج ملعبه على إنتر ميامي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

وتقدم مونتيري في مباراة الإياب بثلاثة أهداف دون مقابل قبل أن يسجل جوميز هدف تقليص الفارق بصناعة ميسي.

وشهدت المباراة طرد خوردي ألبا بسبب تحصله على بطاقتين صفراوتين.

وتأهل مونتيري بمجموع المباراتين بنتيجة 5-2.

خطاء فادح ويستقبلون هدف pic.twitter.com/XgbfI4lj3E — XtraVid (@M19Xtra) April 11, 2024

ويتأهل بطل كأس أبطال الكونكاكاف إلى منافسات كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد.

وحسم مونتيري تواجده في كأس العالم للأندية 2025 بغض النظر عن نتيجة بالنسخة الحالية من كأس أبطال الكونكاكاف.

ويأتي ذلك بسبب تتويج الفريق المكسيكي ببطولة الكونكاكاف عام 2021.

ويتبقى 11 مقعدا لاكتمال المتأهلين إلى نسخة مونديال الأندية 2025.