بمشاركة ميسي وطرد ألبا.. إنتر ميامي يودع أبطال الكونكاكاف بتكرار الهزيمة من مونتيري

الخميس، 11 أبريل 2024 - 10:48

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي ضد مونتيري

ودع إنتر ميامي الأمريكي منافسات كأس أبطال الكونكاكاف بعد تكرار الهزيمة أمام مونتيري المكسيكي.

وخسر إنتر ميامي خارج ملعبه أمام مونتيري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بمشاركة ليونيل ميسي.

وكان ليونيل ميسي قد غاب عن قيادة إنتر ميامي في مباراة الذهاب بسبب عدم شفاه التام من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

أخبار متعلقة:
بحضور ميسي.. إجراءات أمنية صارمة في المكسيك قبل لقاء مونتيري وإنتر ميامي عودة ميسي لا تكفي.. الأرجنتيني يسجل وإنتر ميامي يتعادل تعافى من الإصابة.. ميسي يعود لقائمة إنتر ميامي في غياب ميسي.. خسارة إنتر ميامي أمام مونتيري بذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف

وتغلب مونتيري خارج ملعبه على إنتر ميامي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

وتقدم مونتيري في مباراة الإياب بثلاثة أهداف دون مقابل قبل أن يسجل جوميز هدف تقليص الفارق بصناعة ميسي.

وشهدت المباراة طرد خوردي ألبا بسبب تحصله على بطاقتين صفراوتين.

وتأهل مونتيري بمجموع المباراتين بنتيجة 5-2.

ويتأهل بطل كأس أبطال الكونكاكاف إلى منافسات كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد.

وحسم مونتيري تواجده في كأس العالم للأندية 2025 بغض النظر عن نتيجة بالنسخة الحالية من كأس أبطال الكونكاكاف.

ويأتي ذلك بسبب تتويج الفريق المكسيكي ببطولة الكونكاكاف عام 2021.

ويتبقى 11 مقعدا لاكتمال المتأهلين إلى نسخة مونديال الأندية 2025.

ميسي مونتيري إنتر ميامي كأس أبطال الكونكاكاف
نرشح لكم
بحضور ميسي.. إجراءات أمنية صارمة في المكسيك قبل لقاء مونتيري وإنتر ميامي إندريك: تشجعت على القتال مع بالميراس بسبب حديث فينيسيوس ورودريجو إندريك حقق هدفه الخامس.. بالميراس يتوج بلقب باوليستا أمام سانتوس أس: لامبارد مرشح لتدريب منتخب كندا عودة ميسي لا تكفي.. الأرجنتيني يسجل وإنتر ميامي يتعادل ألفيش عن فترته بالسجن: أتأقلم في أي مكان.. وليس لدي الكثير لأفعله حاليا تعافى من الإصابة.. ميسي يعود لقائمة إنتر ميامي ESPN: ميسي لن يشارك مع الأرجنتين في الأولمبياد
أخر الأخبار
أنتوي: تركيزنا الآن على مواجهة الزمالك ونتعامل مع مباراة تلو الأخرى 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - فريق كونغولي بديلا لـ سبورتنج.. الكشف عن مواعيد السوبر الإفريقي ساعة | كرة يد
نهائي السوبر السعودي - شكوك حول مشاركة البليهي أمام اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
بيلد: بايرن يدرس التخلي عن مزراوي.. ويوفنتوس أبرز المهتمين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الملحق الأول.. مشاركة رجال وسيدات مصر 3×3 بتصفيات هونج كونج 2 ساعة | رياضة نسائية
كرة يد - بنظام لأول مرة.. تحديد موعد نهائي الدوري بين الأهلي والزمالك 2 ساعة | كرة يد
اختبار طبي يحسم موقف كيسيه من كلاسيكو السعودية 2 ساعة | سعودي في الجول
هيرنانديز: سنتأهل لنصف النهائي على حساب برشلونة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) سيمبا.. تأهل للمرة الـ 20 للمربع الذهبي