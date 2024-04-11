سبورت: تطور مثير في مستقبل تشافي مع برشلونة

الخميس، 11 أبريل 2024 - 10:47

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

يسعى نادي برشلونة لإقناع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق بالعدول عن قراره بالرحيل نهاية الموسم الجاري.

وأعلن المدير الفني الإسباني من قبل رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن المناقشات حول استمرارية تشافي في تدريب برشلونة مفتوحة أكثر من أي وقت مضى.

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وأوضحت التقارير أن النتائج الإيجابية وآخرها الفوز على باريس سان جيرمان على أرضه ووسط جماهيره عززت من فرص بقاء تشافي خاصة أن المدرب بدأ يشعر بالتفاف الجماهير حول فريقه.

ويمني خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة نفسه في تراجع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق عن قراره والبقاء مع الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وحقق برشلونة فوزا مثيرا على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل ثلاثية برشلونة: رافينيا (2) وأندريس كريستنسين، فيما سجل لباريس سان جيرمان كل من: عثمان ديمبيلي ورافينيا.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل لحسم المتأهل لنصف النهائي في مدينة برشلونة.

وعلى المستوى المحلي يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، إذ يبتعد عن ريال مدريد المتصدر بفارق 8 نقاط.

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