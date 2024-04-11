مواعيد مباريات الخميس 11 أبريل 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري ونهائي السوبر السعودي

يشهد اليوم الخميس الموافق 11 من أبريل 2024 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

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الدوري المصري

يشهد اليوم ثلاث مباريات من مؤجلات الجولة الثامنة بمنافسات المسابقة.

ويلعب المصري أمام مودرن فيوتشر في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يستضيف الزمالك فريق الاتحاد السكندري في تمام السابعة على استاد القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحل الأهلي ضيفا على فريق زد بنفس التوقيت في تمام السابعة مساء.

ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

السوبر السعودي

يستضيف استاد محمد بن زايد بالإمارات مباراة نهائي كأس السوبر السعودي.

ويلعب اتحاد جدة بقيادة أحمد حجازي مدافع منتخب مصر أمام فريق الهلال.

ويقام اللقاء في السابعة والنصف مساء ويذاع عبر قناة SSC Sport 1.

الدوري الأوروبي

تقام أربع مباريات ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي المسابقة.

ويستضيف ليفربول فريق أتالانتا على ملعب أنفيلد في تمام التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء على بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف بنفيكا فريق مارسيليا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينما يحل وست هام ضيفا على باير ليفركوزن ويذاع عبر بي إن سبورتس 2، وأخيرا يستضيف ميلان فريق روما ويذاع عبر بي إن سبورتس 3.