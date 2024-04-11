تقرير: تريزيجيه يخطف أنظار أندية إنجليزية.. وطرابزون يحدد سعره
الخميس، 11 أبريل 2024 - 00:35
كتب : FilGoal
خطف محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور أنظار بعض الأندية الإنجليزية بحسب تقارير تركية.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويلعب تريزيجيه في صفوف طرابزون منذ صيف 2022 قادما من أستون فيلا.
وبحسب موقع "61 trabzon haber" التركي، فإن تريزجيه يجذب انتباه عدد من أندية الدوري الإنجليزي بعد تألقه مع طرابزون.
وأوضحت التقارير أن النادي التركي يرغب في الحصول على 15 مليون يورو للتخلي عن نجمه المصري.
وكان طرابزون قد دفع 4 ملايين يورو من أجل التعاقد مع تريزيجيه ويرغب في حصد المكاسب من وراء بيعه.
وخاض تريزيجيه 23 مباراة مع طرابزون خلال الموسم الحالي وسجل 11 هدفا وصنع 4 آخرين.
وسبق لتريزيجيه اللعب في الدوري الإنجليزي بقميص أستون فيلا بين عامي 2019-2022.
ولعب تريزيجيه 64 مباراة مع أستون فيلا وسجل 9 أهداف وصنع 4 آخرين بجميع المسابقات.
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