لويس إنريكي: لدي ثقة كبيرة.. ومباراة الإياب مثل النهائي

أبدى لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان ثقته في لاعبيه خلال مباراة الإياب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وخسر باريس سان جيرمان على ملعبه بنتيجة 3-2 ضد برشلونة في ذهاب ربع نهائي المسابقة الأوروبية.

وقال لويس إنريكي عبر شبكة راديو مونت كارلو: "خضنا مباراة جيدة أمام فريق قوي للغاية. عندما كانت النتيجة 1-0، كانت لدينا شكوك، لم يفقدوا الكرة ولعبوا بشكل جيد للغاية".

وأَضاف "قلبنا النتيجة في الشوط الثاني، لكنهم سجلوا الهدف الثالث".

وأتم "سنذهب إلى برشلونة برغبة كبيرة. بالنسبة لنا، ستكون مباراة نهائية. لدي ثقة في فريقي".

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سجل ثلاثية برشلونة: رافينيا (2) وأندريس كريستنسين، فيما سجل لباريس سان جيرمان كل من: عثمان ديمبيلي ورافينيا.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل لحسم المتأهل لنصف النهائي في مدينة برشلونة.