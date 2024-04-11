لويس إنريكي: لدي ثقة كبيرة.. ومباراة الإياب مثل النهائي

الخميس، 11 أبريل 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

أبدى لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان ثقته في لاعبيه خلال مباراة الإياب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وخسر باريس سان جيرمان على ملعبه بنتيجة 3-2 ضد برشلونة في ذهاب ربع نهائي المسابقة الأوروبية.

وقال لويس إنريكي عبر شبكة راديو مونت كارلو: "خضنا مباراة جيدة أمام فريق قوي للغاية. عندما كانت النتيجة 1-0، كانت لدينا شكوك، لم يفقدوا الكرة ولعبوا بشكل جيد للغاية".

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وأَضاف "قلبنا النتيجة في الشوط الثاني، لكنهم سجلوا الهدف الثالث".

وأتم "سنذهب إلى برشلونة برغبة كبيرة. بالنسبة لنا، ستكون مباراة نهائية. لدي ثقة في فريقي".

سجل ثلاثية برشلونة: رافينيا (2) وأندريس كريستنسين، فيما سجل لباريس سان جيرمان كل من: عثمان ديمبيلي ورافينيا.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل لحسم المتأهل لنصف النهائي في مدينة برشلونة.

وعندما يسجل رافينيا لا يخسر برشلونة، حيث سجل في 17 مباراة مع البلاوجرانا بجميع المسابقات فاز الفريق في 15 وتعادل في 2.

ولأول مرة يفوز برشلونة في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منذ أبريل 2019 عند الفوز على مانشستر يونايتد، وهو أيضا الفوز الأول لهم بدون ليونيل ميسي منذ 2008 بنفس المرحلة.

وبات كريستنسن خامس لاعب يسجل هدفا في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا في عيد ميلاده، بعد أنخل دي ماريا (2017) وإدينسون كافاني (2017) وسيموني إنزاجي (2000) وخوان شنايدر (1997).

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