تشافي: لحظة للفخر والتأهل لم يُحسم بعد.. وباريس المرشح الأوفر حظا

الخميس، 11 أبريل 2024 - 00:06

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

وصف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أن الفوز على باريس سان جيرمان يمثل "لحظة فخر".

وانتصر برشلونة على باريس بنتيجة 3-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي في تصريحات عقب اللقاء: "إنها لحظة للفخر، فوز عظيم على أحد أفضل الفرق في العالم. لكننا في منتصف الطريق، سيكون الأمر صعبا للغاية في برشلونة، التأهل لم يُحسم بعد".

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وأضاف "كل شيء سار بشكل جيد خاصة في الدفاع وكذلك روبرت ليفاندوفسكي استحوذ على الكرة تاركا لامين جمال أو رافينيا في وضع جيد، أظهرنا شخصية ضد الصعوبات، ومن الصعب مواجهة ضغط باريس سان جيرمان".

وتابع "كان لدينا أيام للعمل على ذلك ولعبنا مباراة رائعة دفاعا وهجوما. إنها مباراة يجب أن نفخر بها. إذا اقتربنا من نصف النهائي؟ باريس هو المرشح الأوفر حظا".

وواصل "أعتقد أننا أوقفنا باريس سان جيرمان بشكل جيد للغاية، وليس فقط مبابي. العمل الدفاعي أحدث الفارق".

وأشاد بتألق باو كوبارسي قائلا: "نفدت كلمات الثناء مني، ومن الصعب التغلب عليه وهو يتنافس مع من هم أكبر منه. أحد الأشياء التي تجعلني أشعر بالفخر هو أننا نعتمد على مراهقين".

وأصبح ياو كوبارسي بعمر 17 عاما و79 يوما أصغر مدافع يشارك أساسيا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأتم "لويس إنريكي أعرفه جيدا، لن يتنازل عن أي شيء. إنهم فريق رائع، فزنا بالمواجهات الفردية وعلينا أن نفعل الشيء نفسه يوم الثلاثاء".

سجل ثلاثية برشلونة: رافينيا (2) وأندريس كريستنسين، فيما سجل لباريس سان جيرمان كل من: عثمان ديمبيلي ورافينيا.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل لحسم المتأهل لنصف النهائي في مدينة برشلونة.

وعندما يسجل رافينيا لا يخسر برشلونة، حيث سجل في 17 مباراة مع البلاوجرانا بجميع المسابقات فاز الفريق في 15 وتعادل في 2.

ولأول مرة يفوز برشلونة في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منذ أبريل 2019 عند الفوز على مانشستر يونايتد، وهو أيضا الفوز الأول لهم بدون ليونيل ميسي منذ 2008 بنفس المرحلة.

وبات كريستنسن خامس لاعب يسجل هدفا في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا في عيد ميلاده، بعد أنخل دي ماريا (2017) وإدينسون كافاني (2017) وسيموني إنزاجي (2000) وخوان شنايدر (1997).

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