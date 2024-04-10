بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش لا يستغل تعثر منافسيه بالتعادل مع واتفورد
الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 23:42
كتب : FilGoal
لم يستغل إبسويتش تاون تعثر منافسيه ليستر سيتي وليدز يونايتد للانقضاض على صدارة الدرجة الأولى الإنجليزية، بتعادل سلبي مع واتفورد في الجولة 42.
سام مرسي
النادي : إبسويتش تاون
وخسر ليستر سيتي من ميلوال 1-0 وتعادل ليدز يونايتد مع سندرلاند سلبيا.
وظل إبسويتش ثانيا في جدول الترتيب برصيد 88 نقطة بفارق الأهداف عن ليستر سيتي متصدر الترتيب.
فيما يأتي ليدز يونايتد ثالثا برصيد 87 نقطة.
وشارك في اللقاء كامل سام مرسي في مباراته رقم 40 بقميص الفريق الموسم الجاري.
⏱️ Stalemate. pic.twitter.com/hPR7pKFJJv— Ipswich Town (@IpswichTown) April 10, 2024
وسيلتقي إبسويتش في الجولة المقبلة مع ميدلسبروه صاحب المركز التاسع في جدول المسابقة يوم السبت المقبل.
وتتبقى 4 جولات على نهاية الموسم حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
فيما يتنافس أصحاب المراكز من الثالث للسادس على البطاقة المؤهلة الأخيرة من خلال الملحق.