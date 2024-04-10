بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش لا يستغل تعثر منافسيه بالتعادل مع واتفورد

لم يستغل إبسويتش تاون تعثر منافسيه ليستر سيتي وليدز يونايتد للانقضاض على صدارة الدرجة الأولى الإنجليزية، بتعادل سلبي مع واتفورد في الجولة 42.

وخسر ليستر سيتي من ميلوال 1-0 وتعادل ليدز يونايتد مع سندرلاند سلبيا.

وظل إبسويتش ثانيا في جدول الترتيب برصيد 88 نقطة بفارق الأهداف عن ليستر سيتي متصدر الترتيب.

فيما يأتي ليدز يونايتد ثالثا برصيد 87 نقطة.

وشارك في اللقاء كامل سام مرسي في مباراته رقم 40 بقميص الفريق الموسم الجاري.

وسيلتقي إبسويتش في الجولة المقبلة مع ميدلسبروه صاحب المركز التاسع في جدول المسابقة يوم السبت المقبل.

وتتبقى 4 جولات على نهاية الموسم حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما يتنافس أصحاب المراكز من الثالث للسادس على البطاقة المؤهلة الأخيرة من خلال الملحق.