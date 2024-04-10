أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري
الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 23:34
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أحمد الغندور كحكم لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري.
ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري، والتي تقام على استاد القاهرة.
وسيقود الغندور المباراة برفقة كل من أحمد توفيق طلب ومحمد عزازي كمساعدين ونادر قمر الدولة كحكم رابع.
وسيتولى طارق مجدي ومحمد سلامة التحكيم من غرفة الفيديو.
وتقام المباراة غدا الخميس الموافق 11 أبريل الجاري، وتنطلق في تمام السابعة مساء.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1. ويعلق عليها مؤمن حسن.
ويحتل الزمالك المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.
ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الأول برصيد 27 نقطة من 15 مباراة.
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