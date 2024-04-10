الأولى لهما هذا الموسم.. أمين عمر حكما لمباراة زد ضد الأهلي

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

أمين عمر - بوركينا فاسو - كاب فيردي - كأس الأمم الإفريقية

يدير أمين عمر مباراة زد ضد الأهلي تحكيميا في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا الخميس على استاد السلام في السابعة مساءً.

ويعاون عمر كل من سمير جمال وأسامة السيد، ويتواجد إبراهيم محمد كحكم رابع.

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وعلى تقنية الفيديو يتواجد وائل فرحان ويعاونه محمود الدسوقي.

May be an image of ‎text that says '‎لفروالقره CIPTANEI دوري النيل الجولة الثامنة الخميس- 11 أبريل 2024 ستاد السلام CB الأهلي زد أف سي 7:00 HH مصر 품 أمين عمر مصر حكم ساحة 제4 حكم مساعد 1 مصر سمير جمال أسامة السيد NN مصر حکم مساعد 2 براه محمد 11 مصر حکم رابع N حکم VAR وائل فرحان محمود الدسوقي مصر حكم VAR مساعد‎'‎

وأدار الحكم البالغ 38 عاما 12 مباراة الموسم الجاري وأشهر 46 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب ركلتي جزاء.

وفي الدوري المصري أدار 3 مباريات فقط الموسم الجاري، وستكون تلك المباراة الأولى له للأهلي وزد محليا.

وأدار أمين عمر 21 مباراة للأهلي وفاز الأحمر في 13 وتعادل في 6 وخسر 2 من قبل.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.

فيما يحتل زد المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.

أمين عمر الأهلي زد الدوري المصري
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