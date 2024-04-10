الأولى لهما هذا الموسم.. أمين عمر حكما لمباراة زد ضد الأهلي
الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 23:24
كتب : FilGoal
يدير أمين عمر مباراة زد ضد الأهلي تحكيميا في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة لـ الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان غدا الخميس على استاد السلام في السابعة مساءً.
ويعاون عمر كل من سمير جمال وأسامة السيد، ويتواجد إبراهيم محمد كحكم رابع.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد وائل فرحان ويعاونه محمود الدسوقي.
وأدار الحكم البالغ 38 عاما 12 مباراة الموسم الجاري وأشهر 46 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب ركلتي جزاء.
وفي الدوري المصري أدار 3 مباريات فقط الموسم الجاري، وستكون تلك المباراة الأولى له للأهلي وزد محليا.
وأدار أمين عمر 21 مباراة للأهلي وفاز الأحمر في 13 وتعادل في 6 وخسر 2 من قبل.
ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.
فيما يحتل زد المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.
نرشح لكم
أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري 9 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام الاتحاد مران الأهلي - انتظام كريستو.. وديانج والشناوي يواصلان التأهيل قائمة الزمالك - ناصر ماهر وعبد الله السعيد يظهران أمام الاتحاد.. وغياب شيكابالا ومصطفى شلبي قائمة الاتحاد - عودة مورو لقيادة الوسط.. ومابولولو في الهجوم أمام الزمالك مدرب بيراميدز: كنا محظوظين لاستغلال فرص التسجيل ضد الجونة بيراميدز يقسو على الجونة برباعية ويصعد إلى قمة ترتيب الدوري انتهت الدوري المصري - الجونة (0)-(4) بيراميدز.. نهاية المباراة بتصدر المسابقة