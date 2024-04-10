الأولى لهما هذا الموسم.. أمين عمر حكما لمباراة زد ضد الأهلي

يدير أمين عمر مباراة زد ضد الأهلي تحكيميا في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا الخميس على استاد السلام في السابعة مساءً.

ويعاون عمر كل من سمير جمال وأسامة السيد، ويتواجد إبراهيم محمد كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد وائل فرحان ويعاونه محمود الدسوقي.

وأدار الحكم البالغ 38 عاما 12 مباراة الموسم الجاري وأشهر 46 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب ركلتي جزاء.

وفي الدوري المصري أدار 3 مباريات فقط الموسم الجاري، وستكون تلك المباراة الأولى له للأهلي وزد محليا.

وأدار أمين عمر 21 مباراة للأهلي وفاز الأحمر في 13 وتعادل في 6 وخسر 2 من قبل.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.

فيما يحتل زد المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.