بدلاء تشافي يحكمون.. برشلونة ينتصر على باريس سان جيرمان 3-2 في حديقة الأمراء

حقق برشلونة فوزا مثيرا على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل ثلاثية برشلونة: رافينيا (2) وأندريس كريستنسين، فيما سجل لباريس سان جيرمان كل من: عثمان ديمبيلي ورافينيا.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل لحسم المتأهل لنصف النهائي في مدينة برشلونة.

وعندما يسجل رافينيا لا يخسر برشلونة، حيث سجل في 17 مباراة مع البلاوجرانا بجميع المسابقات فاز الفريق في 15 وتعادل في 2.

ولأول مرة يفوز برشلونة في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منذ أبريل 2019 عند الفوز على مانشستر يونايتد، وهو أيضا الفوز الأول لهم بدون ليونيل ميسي منذ 2008 بنفس المرحلة.

وبات كريستنسن خامس لاعب يسجل هدفا في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا في عيد ميلاده، بعد أنخل دي ماريا (2017) وإدينسون كافاني (2017) وسيموني إنزاجي (2000) وخوان شنايدر (1997).

التشكيل

بدأ عثمان ديميبلي في هجوم باريس سان جيرمان ضد فريقه السابق بجوار كيليان مبابي.

وشهد اللقاء وصول ماركينيوس للمباراة رقم 436 كأكثر لاعب خوضا للمباريات بقميص باريس جيرمان.

في المقابل عاد فرينيكي دي يونج لقيادة وسط برشلونة، وتواجد جول كوندي كظهير أيمن.

وأصبح ياو كوبارسي بعمر 17 عاما و79 يوما أصغر مدافع يشارك أساسيا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا بين الفريقين وفي الدقيقة 5 انفرد رافينيا بجانلويجي دوناروما الذي حالفه التوفيق رغم خروجه الخاطئ وتهادت الكرة لمدافعه الذي شتت منهيا أولى أخطر الفرص في اللقاء.

رد أصحاب الأرض بتسديدتين عن طريق لي كانج إن في الدقيقة 7 وماركو أسينسيو في الدقيقة 10 وفي كلاهما تعامل مارك أندريه تير شتيجن بسهولة.

شكّل رافينيا الخطورة لبرشلونة وفي الدقيقة 20 توغل من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية أبعدها ماركينيوس لركنية في الوقت المناسب.

نفّذ إلكاي جوندوجان وخرج دوناروما بشكل خاطئ مجددا وسدد ليفاندوفسكي برأسية الكرة في الشباك لكنها وجدت قدم نونو مينديش يشتتها من على خط المرمى في الدقيقة 21.

وأكمل رافينيا محاولاته وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها دوناروما لركنية في الدقيقة 23.

وتحصل سيرجي روبرتو على بطاقة صفراء بسبب ارتكاب خطأ تكتيكي بشد أسينسيو من قميصه ليغيب عن لقاء الإياب لتراكم البطاقات.

وفي الدقيقة 37 أنهى رافينيا صيامه الأوروبي.

توغل من لامين جمال وعرضية تمر من تحت يد دوناروما لتصل إلى البرازيلي الذي سدد مسجلا الهدف الأول في الشباك والأول له في دوري أبطال أوروبا في مباراته رقم 11 بالمسابقة.

وأهدر برشلونة فرصة أخرى لإضافة الهدف الثاني بمرتدة لم يُحسن جمال التعامل معها.

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شوط أول انتهى بتفوق كتالوني في حديقة الأمراء.

رد حاسم

دفع لويس إنريكي ببرادلي باركولا في بداية الشوط الثاني بدلا من ماركو أسينسيو.

وضغط باريس بكل قوة بحثا عن التعادل وفي الدقيقة 48 سجل عثمان ديمبيلي هدف التعادل بتصويبة صاروخية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء.

هدف هو الثاني للفرنسي هذا الموسم مع باريس سان جيرمان والأول له في دوري الأبطال الموسم الجاري.

وبعد 3 دقائق وعقب سلسلة تمريرات مرر فابيان رويز لفيتينا الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس الألماني مسجلا هدف التقدم وقلب الأوضاع.

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وكاد باركولا أن يزيد من غلة باريس سان جيرمان التهديفية بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها تير شتيجن ثم العارضة لركنية في الدقيقة 56.

في الدقيقة 61 شارك وارين زائير أميري بدلا من لي كانج إن في باريس سان جيرمان، في المقابل شارك جواو فيليكس وبيدري بدلا من لامين جمال وسيرجي روبرتو.

تغييرات وزنها ذهب

في الدقيقة 63 أرسل بيدري كرة طولية متقنة خلف دفاعات باريس أودعها رافينيا بقدمه من لمسة واحدى في الشباك.

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وفشل باركولا في تهديد مرمى برشلونة بعد تدخل في الوقت المناسب من رونالد أراوخو في الدقيقة 71.

وأهدر ديميبلي فرصة التقدم لأصحاب الأرض بتسديدة أرضية ارتدت من القائم الأيسر في الدقيقة 75.

تشافي أجرى تغييرين جديدين بمشاركة فيران توريس وأندريس كريستنسين بدلا من فرينيكي دي يونج ورافينيا قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

واحتاج المدافع الدنماركي دقيقة واحدة ومن ركنية نفذها جوندوجان سجل كريستنسين برأسية هدف تقدم برشلونة وقلب النتيجة في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 89 تحصل كريستنسين على بطاقة صفراء يغيب هو الآخر بها عن لقاء الإياب.

وكذلك أشهر أنتوني تايلور حكم اللقاء بطاقة صفراء لكل من فيرمين لوبيز ولوكاس بيرالدو..

وظهر كيليان مبابي في الدقيقة 90+3 بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن لتنتهي المباراة بفوز برشلونة في حديقة الأمراء قبل لقاء الإياب.