بهدف في الوقت القاتل.. دورتموند يفسد أفراح أتليتكو مدريد ويشعل مباراة الإياب

سجل بوروسيا دورتموند هدفا في الوقت القاتل ليحرم أتليتكو مدريد من انتصار مريح في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز أتليتكو مدريد على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف ضمن ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وسجل رودريجو دي بول وصامويل لينو هدفي أتليتكو مدريد في الدقيقتين 4 و27 بالشوط الأول.

وقلص سباستيان هالر النتيجة وأحرز هدف دورتموند الوحيد عند الدقيقة 81 من المباراة.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند.

وصف المباراة

افتتح رودريجو دي بول التسجيل بعد تمريرة خاطئة من حارس دورتموند جريجور كوبل فشل مدافعه إيان ماستين في استلامها فوصلت الكرة إلى الأرجنتيني الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى في الدقيقة الرابعة.

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الضغط يولد أخطاء.. دي بول يستغل الفرصة ويفتتح التسجيل مبكرا في مرمى بوروسيا دورتموند ⚽pic.twitter.com/66HV3bGoGZ — FilGoal (@FilGoal) April 10, 2024

وأهدر أتليتكو فرصة الهدف الثاني بعد كرة عرضية من أنطوان جريزمان من جهة اليسار قابلها أكسيل فيتسل بتسديدة بالكعب من داخل منطقة منطقة الجزاء حولها الحارس جريجور كوبل من يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

وبعد تمريرة من أنطوان جريزمان وصلت إلى صامويل لينو المتمركز داخل منطقة الجزاء فاستلم الأخير الكرة بشكل رائع ثم سدد كرة أرضية بباطن القدم اليمنى سكنت أسفل يسار المرمى ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 27.

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دفاع بوروسيا دورتموند يواصل تقديم الهدايا ⚽🎁pic.twitter.com/nM3oFRAHMm — FilGoal (@FilGoal) April 10, 2024

وكثف لاعبو دورتموند محاولاتهم في الشوط الثاني من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق أولا ولكن دفاع أتليتكو كان بالمرصاد.

وسدد جادون سانشو لاعب دورتموند من يمين منطقة الجزاء كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وسدد يوليان براندت لاعب بوروسيا دورتموند من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بصامويل لينو لاع أتليتكو مدريد ومرت لركلة ركنية.

وسجل دورتموند هدف تقليص الفارق بعد تمريرة من يوليان براندت ارتطمت بناويل مولينا لاعب أتليتكو مدريد ووصلت إلى سيباستيان هالر فسدد كرة قوية بالقدم اليمنى سكنت يمين المرمى عند الدقيقة 81.

وحرم القائم جوليان براندت لاعب بوروسيا دورتموند من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

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