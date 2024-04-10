9 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام الاتحاد

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 22:17

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى شلبي

يفقد فريق نادي الزمالك مجموعة من العناصر خلال مواجهته المرتقبة أمام الاتحاد السكندري.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري، والتي تقام على استاد القاهرة.

ويأتي الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى شلبي على رأس غيابات الزمالك أمام الاتحاد.

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وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيفقد خمات 9 لاعبين أمام الاتحاد للأسباب التالية:

مصطفى شلبي يغيب بسبب كدمة في الضلوع

محمود علاء يعاني من جزع في الكاحل

إبراهيما نداي ومحمد عاطف وروقا لأسباب فنية

ترافيس موتيابا لعدم الجاهزية

شيكابالا يعاني من نزلة برد

يوسف أوباما أجرى عملية في الفك

محمد صبحي يعاني من تمزق في العضلة الضامة.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عمر عبد العزيز

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح

الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وتقام المباراة غدا الخميس الموافق 11 أبريل الجاري، وتنطلق في تمام السابعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1. ويعلق عليها مؤمن حسن.

ويحتل الزمالك المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الأول برصيد 27 نقطة من 15 مباراة.

الزمالك الاتحاد السكندري
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