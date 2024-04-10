مران الأهلي - انتظام كريستو.. وديانج والشناوي يواصلان التأهيل

انتظم محمد الضاوي "كريستو" في مران الأهلي، فيما واصل محمد الشناوي وأليو ديانج التدريبات التأهيلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة زد في لقاء مؤجل من الجولة 8 من الدوري المصري.

واختتم الفريق استعداداته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك في إطار التحضير لمواجهة فريق زد.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة مع بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال بالفريق.

وأدى أليو ديانج تدريبات الجري حول الملعب، ضمن البرنامج التدريبي المحدد له، في إطار التأهيل قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وواصل محمد الشناوي، حارس الفريق تنفيذ البرنامج التدريبي المنفرد، الذي يخضع له حاليا، في إطار المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد جراحة الكتف.

وانتظم كريستو، في التدريبات بشكل طبيعي، وذلك بعد الجراحة التي خضع لها بإزالة خراج في وجه القدم.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية منفردة، على هامش المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، وخاض اللاعبون بعدها تقسيمة قوية.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.

فيما يحتل زد المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.