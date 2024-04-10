قائمة الزمالك - ناصر ماهر وعبد الله السعيد يظهران أمام الاتحاد.. وغياب شيكابالا ومصطفى شلبي

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 21:18

كتب : أحمد شوقي صلاح

عبد الله السعيد

تواجد الثنائي ناصر ماهر وعبد الله السعيد في قائمة نادي الزمالك لخوض مواجهة الاتحاد السكندري.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري، والتي تقام على استاد القاهرة.

وعاد ناصر ماهر وعبد الله السعيد لقائمة الزمالك المحلية بعد غيابهما عن مباراتي مودلان فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية لعدم قيدهما في القائمة الإفريقية.

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فيما يغيب مصطفى شلبي عن قائمة الزمالك أمام الاتحاد بسبب الإصابة، وكذلك يستمر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد صبحي للسبب ذاته.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عمر عبد العزيز

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح

الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وتقام المباراة غدا الخميس الموافق 11 أبريل الجاري، وتنطلق في تمام السابعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1. ويعلق عليها مؤمن حسن.

ويحتل الزمالك المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الأول برصيد 27 نقطة من 15 مباراة.

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