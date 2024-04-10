حقيقة تواصل رونالدو مع وزير الرياضة السعودي للشكوى من التحكيم

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 20:50

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

ترددت أنباء عن تواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي للشكوى من تعرض فريقه للظلم التحكيمي.

وتعرض رونالدو للطرد خلال مواجهة النصر أمام الهلال ضمن نصف نهائي السوبر السعودي بعد اعتدائه على علي البليهي.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن كل ما يتردد عن تواصل كريستيانو رونالدو مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودية للشكوى من تعرض ناديه النصر لظلم تحكيمي غير صحيح بالمرة.

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صحيفة الرياضية السعودية، ذكرت في وقت سابق أن الحكم محمد الهويش وصف واقعة كرستيانو رونالدو مهاجم النصر، مع علي البليهي مدافع الهلال، بـ"التصرف المشين".

وأشهر الحكم بطاقة حمراء لكرستيانو رونالدو في الدقيقة 86 مباراة مباراة النصر والهلال في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، المقامة في أبو ظبي.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم وصف في تقريره الواقعة بـ"استخدام رونالدو للكوع بقوة مفرطة لضرب البليهي".

ووفقا للصحيفة السعودية فإن اللائحة تنص على الإيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف ريال، نتيجة التصرف المشين.

وحقق الهلال الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل الزعيم لمقابلة اتحاد جدة في المباراة النهائية يوم الخميس المقبل.

رونالدو النصر السعودي
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