انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2)-(3) برشلونة.. فوز البلاوجرانا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على استاد حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 77: جوووووول كريستنسين يسجل الثالث برأسية

ق 74: القائم يمنع الثاااالث بتسديدة ديميبلي

ق 62: جوووول البديل بيدري يصنع ورافينيا يسجل الثاني لبرشلونة

ق 55: العارضة تمنع الثالث من تصويبة قوية من باركولا

ق 50: جووووول فيتينيا يسجل الثاني ويقلب النتيجة

ق 48: جووووووول ديميبيلي يسجل بتصويبة قوية في الشباك مسجلا التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: جوووووول رافينيا يسجل الأول

ق 34: بطاقة صفراء لسيرجي روبرتو وغيابه عن لقاء الإياب لتراكم البطاقات

ق 23: تصويبة أرضية من رافينيا يبعدها دوناروما لبرشلونة

ق 21: أووووه خروج خاطئ من دوناروما ورأسية لامين جمال يشتتها نونو مينديش من على خط المرمى

ق 20: تصويبة من رافينيا بعد توغل من الجهة اليسرى وماركينيوس يتدخل ويحولها لركنية.

ق 10: تصويبة من أسينسيو يتصدى لها تير شتيجين على مرتين بسهولة.

ق 7: تصويبة من لي كانج إن سهلة في يد تير شتيجين

ق 5: رافينيا ينفرد بعد تمريرة طولية ودوناروما يخرج في الوقت المناسب.

بداية اللقاء