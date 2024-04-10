انتهت في أبطال أوروبا - أتليتكو مدريد (2)-(1) دورتموند.. فوز بشق الأنفس

يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتكو مدريد أمام دورتموند في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

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نهاية المباراة

ق5+90 العارضة تحرم جوليان براندت لاعب دورتموند من تسجيل هدف التعادل

ق81 سباستيان هالريسجل هدف تقليص الفارق لبوروسيا دورتموند

ق65 محاولات من لاعبي دورتموند لتسجيل هدف تقليص الفارق ولكنها لم ترتق لمستوى الخطورة.

ق58 تمريرة أمامية قوية من أنطوان جريزمان إلى داخل منطقة الجزاء لم يقدر ماركوس يورنتي على اللحاق بها فمرت لركلة مرمى.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق32 صامويل لينو يسجل الهدف الثاني لنادي أتليتكو مدريد

ق5 رودريجو دي بول يسجل الهدف الأول لأتليتكو مدريد

انطلاق المباراة