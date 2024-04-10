انتهت في أبطال أوروبا - أتليتكو مدريد (2)-(1) دورتموند.. فوز بشق الأنفس

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 20:43

كتب : FilGoal

رودريجو دي بول - أتليتكو مدريد - بوروسيا دورتموند

يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتكو مدريد أمام دورتموند في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

لمتابعة مباراة أتليتكو مدريد أمام دورتموند دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
حمد الله: مستعدون لمواجهة الهلال.. وأبحث عن السوبر الرابع نهائي السوبر السعودي - جاياردو: الفروق بيننا وبين الهلال بسيطة بي بي سي: القبض على 6 أشخاص مشتبه بهم في مقتل لاعب كايزر تشيفز بحضور ميسي.. إجراءات أمنية صارمة في المكسيك قبل لقاء مونتيري وإنتر ميامي

ـــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق5+90 العارضة تحرم جوليان براندت لاعب دورتموند من تسجيل هدف التعادل

ق81 سباستيان هالريسجل هدف تقليص الفارق لبوروسيا دورتموند

ق65 محاولات من لاعبي دورتموند لتسجيل هدف تقليص الفارق ولكنها لم ترتق لمستوى الخطورة.

ق58 تمريرة أمامية قوية من أنطوان جريزمان إلى داخل منطقة الجزاء لم يقدر ماركوس يورنتي على اللحاق بها فمرت لركلة مرمى.

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق32 صامويل لينو يسجل الهدف الثاني لنادي أتليتكو مدريد

ق5 رودريجو دي بول يسجل الهدف الأول لأتليتكو مدريد

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا أتليتكو مدريد بوروسيا دورتوند
نرشح لكم
بدلاء تشافي يحكمون.. برشلونة ينتصر على باريس سان جيرمان 3-2 في حديقة الأمراء بهدف في الوقت القاتل.. دورتموند يفسد أفراح أتليتكو مدريد ويشعل مباراة الإياب انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2)-(3) برشلونة.. فوز البلاوجرانا تشكيل أبطال أوروبا - ثلاثي دفاعي لـ أتليتكو مدريد.. وسانشو أساسي بقميص دورتموند تشكيل أبطال أوروبا - ديمبيلي ومبابي في هجوم سان جيرمان.. وليفاندوفسكي يقود برشلونة لابورتا: مواجهة سان جيرمان ستكون عظيمة.. ونثق بحظوظنا رودري: أنا بحاجة للحصول على الراحة لابورتا: لا أود استبدال أي لاعب من باريس سان جيرمان مقابل لاعب من فريقي
أخر الأخبار
بدلاء تشافي يحكمون.. برشلونة ينتصر على باريس سان جيرمان 3-2 في حديقة الأمراء 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بهدف في الوقت القاتل.. دورتموند يفسد أفراح أتليتكو مدريد ويشعل مباراة الإياب 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
9 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام الاتحاد ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - انتظام كريستو.. وديانج والشناوي يواصلان التأهيل ساعة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - ناصر ماهر وعبد الله السعيد يظهران أمام الاتحاد.. وغياب شيكابالا ومصطفى شلبي 2 ساعة | الدوري المصري
حقيقة تواصل رونالدو مع وزير الرياضة السعودي للشكوى من التحكيم 2 ساعة | الوطن العربي
انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2)-(3) برشلونة.. فوز البلاوجرانا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت في أبطال أوروبا - أتليتكو مدريد (2)-(1) دورتموند.. فوز بشق الأنفس 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى