حمد الله: مستعدون لمواجهة الهلال.. وأبحث عن السوبر الرابع

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 20:28

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - عبد الرازق حمد الله

شدد المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة على جاهزية فريقه لخوض مواجهة الهلال.

ويلعب اتحاد جدة أمام الهلال غدا الخميس ضمن نهائي كأس السوبر السعودي المقام في الإمارات.

وقال حمد الله في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للمواجهة، وأي لاعب يتمنى خوض مثل هذه المواجهات".

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وشدد "الأهم أن نفوز غدا بالكأس، سواء تمكنت من اختراق دفاع الهلال أم لا".

وأتم "أي بطولة أشارك فيها أطمح لتحقيقها، فزت بلقب السوبر ثلاثة مرات، واتمنى أن تكون المرة الرابعة غدا".

وسبق لحمد الله تحقيق لقب السوبر السعودي مرتين مع النصر ومرة بقميص الاتحاد.

وفاز الاتحاد على الوحدة بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي.

فيما فاز الهلال على غريمه النصر بالنتيجة ذاتها في مباراة شهدت طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن اتحاد يحمل لقب النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي.

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