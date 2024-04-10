نهائي السوبر السعودي - جاياردو: الفروق بيننا وبين الهلال بسيطة

يرى مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة أن الفروق الفنية بين فريق وبين منافسه الهلال بسيطة.

ويلعب اتحاد جدة أمام الهلال غدا الخميس ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال جاياردو مدرب اتحاد جدة في مؤتمر صحفي: "تنتظرنا مواجهة صعبة ضد فريق قوي ومميز. كل المباريات الماضية أمام الهلال كانت مختلفة عن بعضها البعض، لكن في المجمل كان أداء فريقنا رائعا فيها".

وأضاف "لدينا كل الحماس والجاهزية لحصد لقب السوبر. لايوجد فرق بيننا وبين الهلال على مستوى التنافس في المباريات الماضية، وفروقات بسيطة في هي التي ساهمت في فوز الهلال".

وأتم "لابد أن نتميز بالعمل الجماعي في مواجهة النهائي أمام الهلال، وكلمة السر بالنسبة لي هي أن نكون في كامل تركيزنا طوال مجريات اللقاء".

وفاز الاتحاد على الوحدة بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي.

فيما فاز الهلال على غريمه النصر بالنتيجة ذاتها في مباراة شهدت طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن اتحاد يحمل لقب النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي.