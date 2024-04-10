تشكيل أبطال أوروبا - ثلاثي دفاعي لـ أتليتكو مدريد.. وسانشو أساسي بقميص دورتموند

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 20:16

كتب : FilGoal

يان أوبلاك - أتليتكو مدريد - إنتر

واصل دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد الاعتماد على ثلاثي دفاعي في مواجهة بوروسيا دورتموند بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس قبل لقاء الإياب الثلاثاء المقبل في ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويقود أنطوان جريزمان وألفارو موراتا هجوم أًصحاب الأرض.

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في المقابل يبدأ نيكلاس فولكروج في هجوم بوروسيا دورتموند، ويظهر جادون سانشو أساسي في مركز الجناح.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – خوسيه خيمينيز – أكسيل فيتسيل

الوسط: صامويل لينو – رودريجو دي باول – كوكي – ماركوس يورينتي – ناويل مولينا

الهجوم: أنطوان جريزمان – ألفارو موراتا

فيما جاء تشكيل بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: جريجور كوبل

الدفاع: يان ماتسين – نيكو شولوتيربيك – ماتس هوملز – يوليان رايرسون

الوسط: إيمري شان – مارسيل سابيتزر

أمامهما: كريم أديمي – فليكس نيمتشا – جادون سانشو

الهجوم: نيكلاس فولكروج

وتأهل بوروسيا دورتموند على حساب إيندهوفن الهولندي، فيما أقصى أتليتكو مدريد فريق إنتر الإيطالي وصيف النسخة الماضية.

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