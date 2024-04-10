تشكيل أبطال أوروبا - ديمبيلي ومبابي في هجوم سان جيرمان.. وليفاندوفسكي يقود برشلونة

يبدأ عثمان ديميبيلي في هجوم باريس سان جيرمان رفقة كيليان مبابي أمام فريقه السابق برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان ذهابا على ملعب حديقة الأمراء، ثم سيلتقيا الثلاثاء المقبل في برشلونة.

ويغيب أشرف حكيمي عن قائمة باريس سان جيرمان بسبب الإيقاف.

في المقابل يبدأ روبرت ليفاندوفسكي في هجوم برشلونة، ويتواجد جول كوندي كظهير في تشكيل الفريق الكتالوني.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: نونو مينديش – لوكاس بيرالدو – ماركينيوس – لوكاس هيرنانديز

الوسط: لي كانج إن – فيتينيا – فابيان رويز

الهجوم: ماركو أسينسيو – كيليان مبابي – عثمان ديميبيلي

فيما جاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جول كوندي

الوسط: فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – سيرجي روبرتو

الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا

ويلتقي الفريقان للمرة الـ 13 في جميع المسابقات الأوروبية.

وتأهل باريس سان جيرمان على حساب ريال سوسيداد الإسباني فيما تفوق برشلونة على نابولي الإيطالي.