تشكيل أبطال أوروبا - ديمبيلي ومبابي في هجوم سان جيرمان.. وليفاندوفسكي يقود برشلونة

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 20:05

كتب : FilGoal

عثمان ديميبلي.

يبدأ عثمان ديميبيلي في هجوم باريس سان جيرمان رفقة كيليان مبابي أمام فريقه السابق برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان ذهابا على ملعب حديقة الأمراء، ثم سيلتقيا الثلاثاء المقبل في برشلونة.

ويغيب أشرف حكيمي عن قائمة باريس سان جيرمان بسبب الإيقاف.

أخبار متعلقة:
بي بي سي: القبض على 6 أشخاص مشتبه بهم في مقتل لاعب كايزر تشيفز بحضور ميسي.. إجراءات أمنية صارمة في المكسيك قبل لقاء مونتيري وإنتر ميامي مالكوم: الجميع يسعى لإيقافنا.. وبطولة السوبر مهمة لنا الدوري الأوروبي - بنفيكا يلغي تذاكر جماهير مارسيليا بسبب قرار السلطات

في المقابل يبدأ روبرت ليفاندوفسكي في هجوم برشلونة، ويتواجد جول كوندي كظهير في تشكيل الفريق الكتالوني.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: نونو مينديش – لوكاس بيرالدو – ماركينيوس – لوكاس هيرنانديز

الوسط: لي كانج إن – فيتينيا – فابيان رويز

الهجوم: ماركو أسينسيو – كيليان مبابي – عثمان ديميبيلي

فيما جاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جول كوندي

الوسط: فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – سيرجي روبرتو

الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا

ويلتقي الفريقان للمرة الـ 13 في جميع المسابقات الأوروبية.

وتأهل باريس سان جيرمان على حساب ريال سوسيداد الإسباني فيما تفوق برشلونة على نابولي الإيطالي.

برشلونة باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
بدلاء تشافي يحكمون.. برشلونة ينتصر على باريس سان جيرمان 3-2 في حديقة الأمراء بهدف في الوقت القاتل.. دورتموند يفسد أفراح أتليتكو مدريد ويشعل مباراة الإياب انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2)-(3) برشلونة.. فوز البلاوجرانا انتهت في أبطال أوروبا - أتليتكو مدريد (2)-(1) دورتموند.. فوز بشق الأنفس تشكيل أبطال أوروبا - ثلاثي دفاعي لـ أتليتكو مدريد.. وسانشو أساسي بقميص دورتموند لابورتا: مواجهة سان جيرمان ستكون عظيمة.. ونثق بحظوظنا رودري: أنا بحاجة للحصول على الراحة لابورتا: لا أود استبدال أي لاعب من باريس سان جيرمان مقابل لاعب من فريقي
أخر الأخبار
بدلاء تشافي يحكمون.. برشلونة ينتصر على باريس سان جيرمان 3-2 في حديقة الأمراء 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بهدف في الوقت القاتل.. دورتموند يفسد أفراح أتليتكو مدريد ويشعل مباراة الإياب 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
9 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام الاتحاد ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - انتظام كريستو.. وديانج والشناوي يواصلان التأهيل ساعة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - ناصر ماهر وعبد الله السعيد يظهران أمام الاتحاد.. وغياب شيكابالا ومصطفى شلبي 2 ساعة | الدوري المصري
حقيقة تواصل رونالدو مع وزير الرياضة السعودي للشكوى من التحكيم 2 ساعة | الوطن العربي
انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2)-(3) برشلونة.. فوز البلاوجرانا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت في أبطال أوروبا - أتليتكو مدريد (2)-(1) دورتموند.. فوز بشق الأنفس 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى