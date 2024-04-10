بحضور ميسي.. إجراءات أمنية صارمة في المكسيك قبل لقاء مونتيري وإنتر ميامي

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 19:42

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

اتخذت السلطات المكسيكية ونادي مونتيري المكسيكي إجراءات أمنية صارمة قبل مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في كأس أبطال كونكاكاف.

وستشهد المباراة مشاركة ليونيل ميسي بعد تعافيه من الإصابة لخوض الإياب بعدما غاب ذهابا.

وقال إيفراردو فالديز المتحدث الرسمي للنادي: "لهذه المباراة الكبيرة، تم تطبيق 1400 إجراء أمني في مستويات مختلفة بشكل خاص وعام وعلى مستوى المدينة من أجل تأمين المباراة دون حوادث".

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وواصل "سيكون هناك عدد ضخم من رجال الأمن في الملعب أكثر من المعتاد، لنتأكد من أن كل شيء على ما يرام".

وشدد "أي شخص سيدخل أرض الملعب بطريقة غير قانونية سيطُرد مباشرة للخارج، وسيتم إرسال بيانات الأشخاص المتسللة إلى السلطات لمنعهم من حضور المباريات في الدوري المكسيكي".

وفاز مونتيري ذهابا في أمريكا بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت تواجد ميسي بالمدرجات بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وستقام مباراة الإياب في فجر الرابعة ونصف صباحا غدا الخميس بتوقيت القاهرة.

ويسعى إنتر ميامي في مشاركته القارية الأولى لقلب النتيجة والوصول لنصف النهائي القاري.

ويأمل إنتر ميامي حصد لقب البطولة القارية من أجل حجز بطاقة المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد والموسع.

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