مالكوم: الجميع يسعى لإيقافنا.. وبطولة السوبر مهمة لنا

يرى البرازيلي مالكوم نجم الهلال السعودي أن كل منافس يواجه فريقه يسعى لإيقاف سلسة انتصاراته المتتالية.

ويلعب الهلال أمام اتحاد جدة غدا الخميس ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال مالكوم في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "نحن نلعب دائما من أجل الفوز، بغض النظر عن من هو المنافس".

وأضاف "تبقى لنا تمرين قبل النهائي، ونفهم أن الجميع يسعى لإيقافنا، والأهم أن يفوز الفريق لا أن أسجل هدف".

وأتم "مستمرون على بذل المزيد من الجهد، هو نهائي مهم بالنسبة لنا، ونريد أن نخرج منه بالانتصار".

وفاز الاتحاد على الوحدة بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي.

فيما فاز الهلال على غريمه النصر بالنتيجة ذاتها في مباراة شهدت طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن اتحاد يحمل لقب النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي.