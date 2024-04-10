الدوري الأوروبي - بنفيكا يلغي تذاكر جماهير مارسيليا بسبب قرار السلطات

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

جمهور مارسيليا في ملعب فيلودروم

ألغى نادي بنفيكا البرتغالي بيع التذاكر لجماهير مارسيليا الفرنسي بعد تحذير السلطات من عنف محتمل قبل مواجهة الفريقين في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويلتقي الفريقان أولا في ملعب دا لوش معقل النسور البرتغالية، ثم إيابا في فيلودروم ملعب فريق الجنوب الفرنسي الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من قرار السلطات الفرنسية بمنع جمهور بنفيكا من حضور مباراة الإياب.

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وأصدر الناديان يوم الأحد الماضي بيانا أوضحا من خلاله عدم موافقة السلطات على سفر مشجعي الفريقين خلال المباراتين خارج البلاد.

وأعلن نادي بنفيكا أمس الثلاثاء إلغاء التذاكر المباعة وإعادة قيمتها لجماهير مارسيليا لمباراة غدا الخميس.

وقال النادي البرتغالي إن السلطات "حذرته من تهديد النظام العام خاصة أعمال العنف المرتبطة بالرياضة من مشجعي الناديين، وكذلك من اشتباكات محتملة مع قوات الأمن".

وأضاف بنفيكا أن قرار السلطات بمنع المشجعين "يعرض روح المسابقات الأوروبية للخطر، من خلال حرمانها من حضور جماهير مارسيليا وبنفيكا".

في المقابل أوضح نادي مارسيليا "سنواصل جهودنا حتى نفوز بقضية مشجعينا الذين كان سلوكهم مثاليا هذا الموسم في الدوري الأوروبي".

وكان جمهور مارسيليا قد تسبب في وقت سابق من الموسم الجاري في إصابة فابيو جروسو المدير الفني السابق لليون بجروح في الوجه خلال الاعتداء على حافلة ليون ما تسبب في تأجيل المباراة.

كما نشبت أعمال شغب كبيرة بين جماهير مارسيليا وفينيورد في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022.

بنفيكا مارسيليا الدوري الأوروبي
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