نهائي السوبر السعودي - جيسوس: هذه نقطة قوة اتحاد جدة.. وجاياردو لن يفاجئني

شدد جورج جيسوس مدرب الهلال على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة ضد اتحاد جدة.

ويلعب الهلال أمام اتحاد جدة غدا ضمن نهائي كأس السوبر السعودي المقام في الإمارات.

وقال جيسوس مدرب الهلال في مؤتمر صحفي: "سنخوض نهائي السوبر السعودي بنفس الأسلوب والأداء الذي اعتدنا اللعب به".

وأضاف "اتحاد جدة يملك مهاجمين على مستوى عالي جدا وعلى رأسهم بنزيمة، لكن الأهم أن نفكر باللعب بطريقة جماعية".

وشدد "ضغط المباريات مستمر لكننا نتمنى أن نظهر بدنيا بشكل قوي كما فعلنا أمام النصر. واجهنا اتحاد جدة بأساليب مختلفة وأي طريقة سينتهجها جاياردو غدا لن تكون مفاجئة بالنسبة لي".

وأتم "مالكوم لاعب يملك امكانيات كبيرة، وهو مهم أيضاً على الناحية التكتيكية، وأنا محظوظ بتواجده في فريقي".

وفاز الاتحاد على الوحدة بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي.

فيما فاز الهلال على غريمه النصر بالنتيجة ذاتها في مباراة شهدت طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن اتحاد يحمل لقب النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي.