بن ناصر: خلال رمضان كان لدي أرقاما لم أحققها من قبل

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 18:06

كتب : FilGoal

ياسين عدلي - إسماعيل بن ناصر

أوضح إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الفارق بين اللعب في شهر رمضان وبعده.

ويستعد ميلان لمواجهة روما في لقاء إيطالي خالص بربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال بن ناصر خلال المؤتمر الصحفي: "نهاية شهر رمضان؟ الأمور لم تتغير كثيرا، لأن المدرب والطاقم الفني ساعدونا كثيرا خلال الشهر، تعاملوا مع الأمر بشكل جيد وأشكرهم، لأن ذلك لا يحدث في كل مكان".

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وتابع "بالنسبة لي سيكون الأمر أفضل، لأنني سأشرب وآكل وأحصل على مزيد من الطاقة، خلال رمضان كان لدي أرقاما لم أحققها من قبل".

وأضاف لاعب الوسط الجزائري: "بالنسبة لنا الألقاب الدولية مهمة لمسيرتنا الشخصية، لا نريد فقط الوصول للنهائي بل الفوز بلقب الدوري الأوروبي".

وشدد "خاصة عندما تكون في ميلان فيجب أن تمتلك عقلية للفوز بكل شيء، وحاليا نركز على مباراة الغد".

وأتم "بالنسبة لي أعتقد أن الفريق الحالي أقوى من الفائز بلقب الدوري الإيطالي، لدينا لاعبين مختلفين بمزيد من الجودة والخبرة، ولدينا روح مختلفة، في الملعب الكل يقاتل من أجل الآخر".

وخاض الدولي الجزائري 17 مباراة في جميع المسابقات بقميص الروسونيري وصنع هدفا وحيدا.

وإجمالا ارتدى قميص ميلان في 162 مباراة وسجل 6 وصنع 10 وتوج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-22.

روما ميلان الدوري الأوروبي إسماعيل بن ناصر
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