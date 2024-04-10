نهائي السوبر السعودي - فيليبي جاهز لمجاورة حجازي أمام الهلال

بات المدافع الإيطالي لويز فيليبي لاعب اتحاد جدة جاهزا لخوض مباراة فريقه المرتقبة أمام الهلال.

ويلعب اتحاد جدة أمام الهلال غدا الخميس ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

وأدى فيليبي مران الاتحاد الأخير قبل مواجهة الهلال بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها بمواجهة الوحدة.

ولم يستطع فيليبي استكمال مباراة اتحاد جدة أمام الوحدة في نصف نهائي السوبر بعد تعرضه للإصابة ونزول حسن كادش بدلا منه.

ومن المقرر أن يلعب فيليبي بجوار أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لمارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة خلال مواجهة الهلال.

وفاز الاتحاد على الوحدة بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي.

فيما فاز الهلال على غريمه النصر بالنتيجة ذاتها في مباراة شهدت طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن اتحاد يحمل لقب النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي.