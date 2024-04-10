قائمة الاتحاد - عودة مورو لقيادة الوسط.. ومابولولو في الهجوم أمام الزمالك

عاد الغاني ساليفو مورو لقيادة قائمة الاتحاد السكندري ضد الزمالك قبل مواجهة تجمعهما في الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا الخميس في استاد القاهرة خلال لقاء مؤجل من الجولة 8 من الدوري.

وغاب مورو عن مباراة المصري الأخيرة بسبب الإيقاف عقب تعرضه للطرد خلال مباراة مودرن فيوتشر.

وتواجد أجوستينو مابولولو في قائمة زعيم الثغر حيث سجل 9 أهداف الموسم الجاري ويحتل وصافة ترتيب الهدافين بعد حسام أشرف.

وجاءت قائمة الاتحاد

حراسة المرمي: المهدي سليمان – عمر صلاح.

الدفاع: هشام صلاح – شريف رضا – مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – سيف تقا – إسلام أبو سليمة – كريم الديب.

الوسط: الحبيب حسن – خالد الغندور – مورو ساليفو – عمرو صالح – عمرو الوحش – ناصر ناصر – هاني الطامي.

الهجوم: أحمد عادل – عبد الغني محمد – أحمد عيد – بيكالي أوبامي – بينجامين بواتينج – أجوستينو مابولولو.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل الزمالك المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.