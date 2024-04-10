لزيادة أسعار التذاكر.. قرار احتجاجي من جماهير ليفربول خلال مواجهة أتالانتا

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 16:53

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

أعلنت رابطة سبيون كوب 1906 لتشجيع ليفربول عدم استخدام الأعلام خلال مواجهة الفريق ضد أتالانتا.

ويلتقي ليفربول مع أتالانتا غدا الخميس على ملعب أنفيلد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويأتي قرار الرابطة بسبب إعلان ليفربول زيادة بنسبة 2% في أسعار التذاكر الموسمية بداية من الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
كلوب يوضح موقف الرباعي العائد أمام أتالانتا.. وانطلاقة ما بعد نهائي 2016 رودري: أنا بحاجة للحصول على الراحة زاراجوزا: بدايتي مع بايرن كانت صعبة.. وهذا موقفي من الاستمرار في الموسم المقبل لابورتا: لا أود استبدال أي لاعب من باريس سان جيرمان مقابل لاعب من فريقي

وأشار النادي إلى أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل السنوية لملعب أنفيلد بنسبة 40%.

وقالت الرابطة إن أعلام حادثة هلزبره فقط هي من ستتواجد في الملعب ضد أتالانتا مع عدم وجود الأعلام التشجيعية للفريق.

وسيتم عقد اجتماع بين رابطة المشجعين وإدارة النادي يوم السبت المقبل من أجل مناقشة تلك القرارات.

وتشتهر مدرجات ملعب أنفيلد بوجود عدد كبير من الأعلام خلف المرمى.

وعلق يورجن كلوب مدرب الفريق على الأمر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة قائلا: " "أتفهم المخاوف والمناقشات، نريد أن يكون الجمهور في الملعب ونريد أن نجعل التذاكر متاحة للجميع، نحن نادي مكتفي ذاتيًا، كل جنيه نجنيه يعود إلى النادي، أفهم بنسبة 100٪ أراء المشجعون وأنا متأكد من أنهم سيجدون حلاً".

ليفربول الدوري الأوروبي أتالانتا أنفيلد
نرشح لكم
تقرير: تريزيجيه يخطف أنظار أندية إنجليزية.. وطرابزون يحدد سعره لويس إنريكي: لدي ثقة كبيرة.. ومباراة الإياب مثل النهائي تشافي: لحظة للفخر والتأهل لم يُحسم بعد.. وباريس المرشح الأوفر حظا بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش لا يستغل تعثر منافسيه بالتعادل مع واتفورد بدلاء تشافي يحكمون.. برشلونة ينتصر على باريس سان جيرمان 3-2 في حديقة الأمراء انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2)-(3) برشلونة.. فوز البلاوجرانا تشكيل أبطال أوروبا - ثلاثي دفاعي لـ أتليتكو مدريد.. وسانشو أساسي بقميص دورتموند تشكيل أبطال أوروبا - ديمبيلي ومبابي في هجوم سان جيرمان.. وليفاندوفسكي يقود برشلونة
أخر الأخبار
تقرير: تريزيجيه يخطف أنظار أندية إنجليزية.. وطرابزون يحدد سعره ساعة | الكرة الأوروبية
لويس إنريكي: لدي ثقة كبيرة.. ومباراة الإياب مثل النهائي ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشافي: لحظة للفخر والتأهل لم يُحسم بعد.. وباريس المرشح الأوفر حظا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش لا يستغل تعثر منافسيه بالتعادل مع واتفورد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 ساعة | الكرة المصرية
الأولى لهما هذا الموسم.. أمين عمر حكما لمباراة زد ضد الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
بدلاء تشافي يحكمون.. برشلونة ينتصر على باريس سان جيرمان 3-2 في حديقة الأمراء 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بهدف في الوقت القاتل.. دورتموند يفسد أفراح أتليتكو مدريد ويشعل مباراة الإياب 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) سيمبا.. تأهل للمرة الـ 20 للمربع الذهبي