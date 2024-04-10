لزيادة أسعار التذاكر.. قرار احتجاجي من جماهير ليفربول خلال مواجهة أتالانتا

أعلنت رابطة سبيون كوب 1906 لتشجيع ليفربول عدم استخدام الأعلام خلال مواجهة الفريق ضد أتالانتا.

ويلتقي ليفربول مع أتالانتا غدا الخميس على ملعب أنفيلد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويأتي قرار الرابطة بسبب إعلان ليفربول زيادة بنسبة 2% في أسعار التذاكر الموسمية بداية من الموسم المقبل.

وأشار النادي إلى أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل السنوية لملعب أنفيلد بنسبة 40%.

وقالت الرابطة إن أعلام حادثة هلزبره فقط هي من ستتواجد في الملعب ضد أتالانتا مع عدم وجود الأعلام التشجيعية للفريق.

وسيتم عقد اجتماع بين رابطة المشجعين وإدارة النادي يوم السبت المقبل من أجل مناقشة تلك القرارات.

وتشتهر مدرجات ملعب أنفيلد بوجود عدد كبير من الأعلام خلف المرمى.

وعلق يورجن كلوب مدرب الفريق على الأمر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة قائلا: " "أتفهم المخاوف والمناقشات، نريد أن يكون الجمهور في الملعب ونريد أن نجعل التذاكر متاحة للجميع، نحن نادي مكتفي ذاتيًا، كل جنيه نجنيه يعود إلى النادي، أفهم بنسبة 100٪ أراء المشجعون وأنا متأكد من أنهم سيجدون حلاً".