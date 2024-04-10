كلوب يوضح موقف الرباعي العائد أمام أتالانتا.. وانطلاقة ما بعد نهائي 2016

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 16:14

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أنه لم يتخذ القرار النهائي بشأن مشاركة العائدين من الإصابة أمام أتالانتا الإيطالي.

ويستضيف ليفربول مساء الخميس، فريق أتالانتا، على ملعب أنفيلد، في الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتالانتا: "استعدنا ديوجو جوتا وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون وستيفان بايتيتش وشاركوا في التدريبات بشكل كامل".

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وأكمل: "لم نتخذ القرار بشأن مشاركتهم أمام أتالانتا، ولكن من المرجح أن يلعب بايتيتش مع فريق تحت 21 عاما قبل أن يشارك مع الفريق الأول".

وأضاف: "علينا أن نرى كيف نشركهم، وكيف نستخدمهم. نحن بحاجة إليهم ولكننا نحتاجهم في أفضل شكل ممكن، إذا كانوا الآن جاهزين للعب دقائق، فهذا توقيت مثالي."

وعن فرصة الفوز بالدوري الأوروبي، قال كلوب: "الأمر ليس شخصيًا بالنسبة لي، قبل ثماني سنوات عندما لعبنا النهائي في بازل وخسرنا أمام إشبيلية الإسباني، لم تكن بداية رائعة لكنها كانت بداية لأشياء أخرى كثيرة."

وخسر ليفربول نهائي بطولة الدوري الأوروبي عام 2016، في أول مواسم يورجن كلوب مع الريدز، قبل أن يتبعها الفوز بكافة البطولات "الدوري، والكأس، ودوري الأبطال، والسوبر الأوروبي والإنجليزي، وكأس العالم للأندية"، لتتبقى بطولة الدوري الأوروبي الوحيدة التي لم يفز بها كلوب بعد مع ليفربول.

وعن أتالانتا، أوضح كلوب: "جيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا يقوم بعمل رائع منذ سنوات، من الناحية التكتيكية إنهم منضبطون للغاية وخطيرون للغاية، لا نفكر في النهائي، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا أولا أمام أتالانتا."

واستكمل مدرب ليفربول حديثه عن ضغط المباريات: "اعتدنا على ذلك، وأصبح أمرا طبيعيا بالنسبة لنا، لا يتعلق الأمر كثيرًا بالتدريب، بل يتعلق بالاجتماعات والتحليلات والتواصل مع وسائل الإعلام، هذا الإيقاع طبيعي بالنسبة لنا فنحن لا نتدرب كثيرًا، بل نستعد للمباريات".

واختتم كلوب حديثه عن احتجاج المشجعين على ارتفاع أسعار التذاكر بإزالة الأعلام من المدرجات: "أتفهم المخاوف والمناقشات، نريد أن يكون الجمهور في الملعب ونريد أن نجعل التذاكر متاحة للجميع، نحن نادي مكتفي ذاتيًا، كل جنيه نجنيه يعود إلى النادي، أفهم بنسبة 100٪ أراء المشجعون وأنا متأكد من أنهم سيجدون حلاً".

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