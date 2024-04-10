رودري: أنا بحاجة للحصول على الراحة

شدد رودري لاعب مانشستر سيتي على أنه بحاجة للحصول على بعض الراحة.

وتعادل مانشستر سيتي مع ريال مدريد بثلاثة أهداف لكل فريق في مبراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رودري للصحفيين عقب المباراة: "كل واحد في الفريق ومن ضمنهم أنا بإمكاننا تقديم أداء أفضل لأكون صريحا ولكن نحن بحاجة إلى الراحة أو أنا بحاجة للراحة".

وتابع "سنرى كيف سنتعامل مع مباراة لوتون ولكن بالطبع نخطط للراحة وفي بعض الأحيان يكون الأمر كما هو عليه".

وتقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء المقبل.