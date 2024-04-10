رودري: أنا بحاجة للحصول على الراحة

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 16:13

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - رودري

شدد رودري لاعب مانشستر سيتي على أنه بحاجة للحصول على بعض الراحة.

وتعادل مانشستر سيتي مع ريال مدريد بثلاثة أهداف لكل فريق في مبراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رودري للصحفيين عقب المباراة: "كل واحد في الفريق ومن ضمنهم أنا بإمكاننا تقديم أداء أفضل لأكون صريحا ولكن نحن بحاجة إلى الراحة أو أنا بحاجة للراحة".

أخبار متعلقة:
زاراجوزا: بدايتي مع بايرن كانت صعبة.. وهذا موقفي من الاستمرار في الموسم المقبل لابورتا: لا أود استبدال أي لاعب من باريس سان جيرمان مقابل لاعب من فريقي فابريزيو رومانو: صلاح ينتظر خليفة كلوب لتحديد موقفه من البقاء مدرب بيراميدز: كنا محظوظين لاستغلال فرص التسجيل ضد الجونة

وتابع "سنرى كيف سنتعامل مع مباراة لوتون ولكن بالطبع نخطط للراحة وفي بعض الأحيان يكون الأمر كما هو عليه".

وتقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء المقبل.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا رودري
نرشح لكم
لابورتا: لا أود استبدال أي لاعب من باريس سان جيرمان مقابل لاعب من فريقي توخيل: كان لنا ركلة جزاء واضحة ضد أرسنال.. وتفسير الحكم كان كارثيا أرتيتا: لم أشاهد الكرة التي طالب ساكا باحتسابها ركلة جزاء.. وفخور جدا بفريقي مواعيد مباريات الأربعاء 10 إبريل - برشلونة ضد باريس.. ومواجهة مهمة لـ سام مرسي جوارديولا: التعادل مع ريال مدريد نتيجة جيدة لأنها في برنابيو أنشيلوتي: تعلمنا من درس الموسم الماضي ضد سيتي.. والعودة ستكون متكافئة كامافينجا: أسجل مرة واحدة في السنة.. أتمنى ألا يسرقوا مني هدفي في مانشستر سيتي لم تحدث منذ 2000.. التعادل يحسم مواجهة أرسنال وبايرن ميونيخ في لندن
أخر الأخبار
كلوب يوضح موقف الرباعي العائد أمام أتالانتا.. وانطلاقة ما بعد نهائي 2016 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
رودري: أنا بحاجة للحصول على الراحة 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
زاراجوزا: بدايتي مع بايرن كانت صعبة.. وهذا موقفي من الاستمرار في الموسم المقبل ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا: لا أود استبدال أي لاعب من باريس سان جيرمان مقابل لاعب من فريقي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فابريزيو رومانو: صلاح ينتظر خليفة كلوب لتحديد موقفه من البقاء 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب بيراميدز: كنا محظوظين لاستغلال فرص التسجيل ضد الجونة 3 ساعة | الدوري المصري
توخيل: كان لنا ركلة جزاء واضحة ضد أرسنال.. وتفسير الحكم كان كارثيا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا: لم أشاهد الكرة التي طالب ساكا باحتسابها ركلة جزاء.. وفخور جدا بفريقي 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى