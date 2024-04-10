زاراجوزا: بدايتي مع بايرن كانت صعبة.. وهذا موقفي من الاستمرار في الموسم المقبل

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 15:18

كتب : FilGoal

بريان زاراجوزا - بايرن ميونيخ

شدد بريان زاراجوزا لاعب بايرن ميونيخ على رغبته في البقاء مع الفريق بالموسم المقبل على الرغم من بدايته الصعبة.

بريان زاراجوزا

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وقال زاراجوزا في حوار مع صحيفة آس: "بدايتي مع بايرن كانت صعبة قليلا بالفعل ولكن أشعر إنني أتأقلم مع الفريق وسأحصل على الفرصة مع الوقت".

وواصل "الخروج على سبيل الإعارة؟ لا أرى نفسي في بايرن ميونيخ بالموسم المقبل ولهذا وقعت على عقد لمدة 5 مواسم ونصف، في الموسم المقبل أريد أن ألعب مع بايرن فقط".

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وأضاف "بالنسبة لي من الشرف التواجد في بايرن ميونيخ وأعمل كل يوم لألعب هنا والكثير من الأخبار تخرج وهي ليست صحيحة ولكن أنا لا أبدي أي اهتمام لما يقوله الإعلام وأعمل فقط من أجل تعلم اللغة والتأقلم سريعا بقدر المستطاع مع هذا الفريق الرائع".

وانضم زاراجولا لبايرن ميونيخ في شهر يناير الماضي قادما من غرناطة.

وشارك صاحب الـ 22 عاما مع بايرن ميونيخ في 3 مباريات فقط من الانضمام للفريق بواقع 42 دقيقة.

ولعب زاراجوزا 21 مباراة مع غرناطة هذا الموسم قبل الانضمام لبايرن وخلالها سجل 6 أهداف وصنع هدفين.

بايرن ميونيخ بريات زاراجوزا
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