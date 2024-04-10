لابورتا: لا أود استبدال أي لاعب من باريس سان جيرمان مقابل لاعب من فريقي
الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 14:05
كتب : FilGoal
شدد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على أنه لن يود في استبدال أي لاعب من فريقه بلاعب آخر من باريس سان جيرمان.
ويستعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء مساء اليوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال لابورتا عبر موقع برشلونة: "أنا مستعد تماما للمباراة وأرى اللاعبين متحفزين ورسالتي للجماهير هي أن يؤمنوا باللاعبين والمدرب".
وتابع "لدينا فريق رائع ومن المهم جدا لهم أن يعرفوا إن بالنسبة لي لا يوجد لاعب منهم قد أستبلده من أجل لاعب من باريس سان جيرمان".
وأضاف "درجة أهمية المباراة بالنسبة لي هي 9.5 من 10 لأن 10 سأعطيها للمباراة النهائية".
وتقام مباراة الإياب على ملعب برشلونة الأسبوع المقبل.
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