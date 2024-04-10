مدرب بيراميدز: كنا محظوظين لاستغلال فرص التسجيل ضد الجونة

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 13:01

كتب : FilGoal

يورتشيتش - بيراميدز

يرى كرونسلاف يوريشيتش مدرب بيراميدز أن فريقه كان محظوظا بتسجيل الأهداف واستغلال الفرص ضد الجونة.

وحقق بيراميدز الفوز على الجونة بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب خالد بشارة في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال يوريشيتش عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "المباراة كانت جيدة جدا وسعيد بالنتيجة والأداء، لا أريد الحديث عن لاعبين بالاسم ولكن الأداء الجماعي كان رائعا".

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وواصل "كنا محظوظين بتسجيل الأهداف ضد الجونة واستغلال الفرص وهو أمر لم يكن في صفنا بالمباريات السابقة".

"لدينا لاعبين متنوعين في التشكيل وسعيد باللا مركزية التي قدمها الفريق ضد الجونة".

"في الفترة الماضية رمضان صبحي كان يغيب كثيرا بسبب الإصابة وهذه مباراته الثانية في فترة قصيرة ولهذا أخرجته من المباراة بعد الاطمئنان على النتيجة".

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 29 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقكة عن إنبي صاحب المركز الثاني.

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