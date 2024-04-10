توخيل: كان لنا ركلة جزاء واضحة ضد أرسنال.. وتفسير الحكم كان كارثيا

يرى توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ أن فريقه قد حرم من ركلة جزاء ضد أرسنال.

وتعادل بايرن ميونيخ مع أرسنال بهدفين لكل فريق على ملعب الإمارات في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد إننا كان بإمكاننا تحقيق الفوز وأتيحت لنا فرصة لكينجسلي كومان في نهاية المباراة وأيضا كان لنا ركلة جزاء واضحة من لمسة يد".

وتابع "نعرف أننا لعبنا مباراة أفضل من المباراة السابقة ضد هايدنهايم ".

وأكمل "لقد حصلنا على تعادل خارج ملعبنا والآن الموقف واضح نحن بحاجة إلى دعم الجماهير بنفس الشغف الذي ظهر في الذهاب وسيكون بإمكاننا التأهل".

وعن المطالبة بركلة جزاء لفريقه قال: "الحكم ارتكب خطأ كبير، أعرف أن الموقف كان جنونيا لأنهم وضعوا الكرة وأعطى الحكم صافرته ثم أمسك المدافع بالكرة ولكن ما جعلنا نشعر بالغضب هو التفسير الذي حصلنا عليه في الملعب".

وأكمل "الحكم أخبر لاعبينا إنه كان خطأ أطفال ولن يعطي ركلة جزاء لهذا السبب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا كارثي وتفسير كارثي لا يهم إن كان خطأ أطفال أو خطأ كبار نحن نعشر بالغضب لأن القرار كان ضدنا".

مباراة الإياب ستقام على ملعب أليانز أرينا بالأسبوع المقبل.