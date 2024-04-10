أرتيتا: لم أشاهد الكرة التي طالب ساكا باحتسابها ركلة جزاء.. وفخور جدا بفريقي

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 11:11

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على أنه لم يشاهد كرة بوكايو ساكا التي طالب باحتسابها كركلة جزاء.

تعادل أرسنال مع بايرن ميونيخ بهدفين لكل فريق في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المطالبة بركلة جزاء لساكا؟ لم أراها والقرار اتخذ ولا يمكننا تغييره ويجب أن نفكر على جوانب أخرى يمكننا التحكم بها لأننا كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل".

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وواصل "لم أشاهد الكرة من السهل أن تقول أي رأي من مسافة بعيدة ولكن يجب أن أشاهدها وأحللها".

وتابع "بدأنا المباراة بشكل جيد وسيطرنا على مجرياتها ولعبنا في وسط ملعب الخصم وسجلنا الهدف الأول ثم جاءت لحظة الحسم وفرصة الهدف الثاني عن طريق بن وايت ولكن في دوري أبطال أوروبا لا يمكن أن تهدي الخصم أي شيء واليوم أهديناهم هدفين وهذا أكبر درس".

وأكمل "الفوارق صغيرة جدا في تلك المنافسة ومن الصعب جدا اختراق المنافسين وصناعة الفرص أمام هذا المستوى".

وأضاف "أعتقد أن الفريق أظهر الكثير من الهدوء خصوصا بعد تأخرنا في النتيجة وكان بالإمكان أن نظهر مساحات كبيرة للخصم ولكننا لم نفعل ذلك وصنع البدلاء الفارق".

وعن تراجع أداء ويليام ساليبا وجابرييل في المباراة قال: "هذا يحدث وحدث من قبل ولم نعاقب ولكن الأمر مختلف في هذا المستوى وضد هذه النوعية من اللاعبين وهذا شيء يجب تجنبه في مباراة الإياب".

وكشف "غضب ساكا في نهاية المباراة؟ كنت أنظر إلى المرمى الآخر لأننا كنا نلعب هناك بعشرة لاعبين وكنت قلقا حول ردة فعل بايرن ميونيخ".

وأتم "أنا فخور جدا وأشعر أننا ذاهبين إلى ميونيخ مع فرصة تحقيق الفوز وسنتحسن في العديد من الجوانب وهكذا سنحضر لمباراة الإياب".

وتقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا الأسبوع المقبل.

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